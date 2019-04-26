شاهد: حريق هائل في كولورادو بسبب اصطدام شاحنة بصف من السيارات

شهدت إحدى الطرقات السريعة في كولورادو الأمريكية حريقاً هائلاً، أدى إلى تسجيل عدة حالات وفاة وإغلاق الطرق المتجهة شرقاً وغرباً لساعات أثناء التحقيق في الحادث ومكافحة الحريق.

وأعلن بداية عن مقتل شخص لم يتم التعرف على هويته، لتعلن الشرطة لاحقاً وفاة أخرى في الحادث، ونقل ستة أشخاص إلى المستشفى الذي شمل نحو 15 مركبة منها ثلاثة شاحنات.

ويعود سبب الحادث لاصطدام شاحنة بصف من السيارات المتوقفة بسبب حادث آخر على نفس الطريق السريع.

سائق الشاحنة كان من ضمن الأشخاص الستة الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

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