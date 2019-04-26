مسلمو سريلانكا يصلون الجمعة وسط دعوات إلى السلام

في الوقت الذي ارتفع فيه صوت الأذان لصلاة الجمعة (26 أبريل/نيسان) في شوارع العاصمة السريلانكية كولومبو، استُقبلت حشود المسلمين بمشهد غير معتاد.. فمسجدهم ذو القبة الذهبية بالعاصمة السريلانكية محاط بالجنود المسلحين ببنادق هجومية.

وجرى تشديد إجراءات الأمن في العاصمة الساحلية منذ تفجيرات انتحارية في عيد القيامة، استهدفت كنائس وفنادق وأدت إلى مقتل 253 شخصا، وهزت البلاد التي تتمتع بالسلام النسبي منذ عقد.

وقال رئيس الحق، وهو عامل مبيعات يبلغ من العمر 28 عامًا "إنه وضع محزن للغاية"، في الوقت الذي حث فيه الجنود المصلين على العبور بسرعة، وأخذت الكلاب المدربة تشتم كل شيء في ممرات العبور.

وقال الجيش إنه يجري نشر حوالي عشرة آلاف جندي في أنحاء الدولة سريلانكا، وهي جزيرة في المحيط الهندي، للقيام بأعمال البحث وتأمين المراكز الدينية.

وناشدت جمعية علماء سريلانكا، وهي الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية في البلاد، المسلمين الصلاة في المنازل يوم الجمعة، في حالة "كانت هناك حاجة لحماية الأسرة والممتلكات".

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