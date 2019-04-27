49 في المائة من الإسكتلنديين يؤيدون فكرة استقلالهم عن بريطانيا

أظهر استطلاع رأي نشر هذا السبت أن التأييد لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية وأن ذلك يرجع بشكل كبير إلى الناخبين الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبينما يعقد الحزب القومي الإسكتلندي المؤيد للاستقلال مؤتمره لفصل الربيع أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "يوغوف" أن التأييد للانفصال ارتفع إلى 49 في المائة من 45 في المائة في آخر استطلاع أجرته "يوغوف" لصحيفة التايمز في يونيو-حزيران للعام الماضي.

للمزيد:

بروكسل: المفاوضات مع لندن حول "بريكسيت" دخلت مرحلتها الأخيرة

بريطانيا ستسمح للأوروبيين بالبقاء فيها بمعزل عن نتيجة مفاوضات "بريكسيت"

وكان الإسكتلنديون قد رفضوا الاستقلال بنسبة 55 في المائة مقابل 45 في المائة في استفتاء أجري العام 2014. ووافق البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 2016 لكن إقليمي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وهما من بين الأقاليم الأربعة التي تتكون منها المملكة المتحدة رفضا الخروج مما زاد التوتر السياسي.

وتشهد بريطانيا حالة فوضى سياسية وما زال من غير الواضح إن كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم ستبقى فيه. وقد أظهر الاستطلاع أيضا أن 53 في المائة من الإسكتلنديين يعتقدون أنه يجب ألا يجرى استفتاء جديد على الاستقلال خلال السنوات الخمس المقبلة.