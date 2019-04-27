شاهد.. فيضانات غزيرة في العاصمة الكندية أوتاوا

تأهبت العاصمة الكندية أوتاوا يوم الجمعة لفيضانات غزيرة حيث قد يؤدي هطول الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر أوتاوا كما أعلنت مدينة مونتريال حالة الطوارئ حيث تستعد لتدفق مياه الفيضانات.

وقال مسؤولون في أوتاوا للصحفيين في وقت متأخر يوم الجمعة إنهم يتوقعون الآن ارتفاعا في منسوب المياه بنحو نصف متر عن مستويات الذروة التي حدثت في عام 2017، عندما تسببت فيضانات الربيع في أضرار بنحو 230 مليون دولار كندي (171 مليون دولار أمريكي) في أونتاريو وكيبيك.

وقال ستيف كينلاكوس المسؤول في مدينة أوتاوا "الوضع يتغير بسرعة كبيرة على الأرض" مضيفا أن المياه ستؤثر على مئات المنازل وعلى الأرجح أكثر من 500 منزل تضررت عام 2017. وأعلنت المدينة حالة الطوارئ يوم الخميس.

في غضون ذلك أعلن المسؤولون في مونتريال حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم الجمعة حيث تستعد ثاني أكبر مدينة في كندا إلى تأثير الأمطار الغزيرة المختلطة بالثلوج الذائبة على مجاريها المائية المتضخمة.

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وحذرت وكالة البيئة الكندية من أن ما يصل إلى 60 ملليمترا من المطر سينهمر على مونتريال بين يومي الجمعة والسبت مع توقع أن تتعرض منطقة أوتاوا-جاتينو لما يصل إلى 35 ملليمترا من الأمطار على مدار 24 ساعة.

وأثرت فيضانات الربيع بالفعل على حوالي 5500 منزل في كيبيك حيث تم إجلاء أكثر من 1000 شخص. ولقيت امرأة حتفها عندما جرفت المياه الغزيرة سيارتها.

وعلى نحو منفصل واصلت المياه المتزايدة في نهر روج في كيبيك تهديد سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز لكن شركة هايدرو كيبيك قالت إن هيكل السد ما زال متماسكا.

وقال مسؤولون محليون واتحاديون إن شدة الفيضانات في أونتاريو وكيبيك والتي تأتي بعد عامين فقط من فيضان عام 2017، يمكن أن تعزى إلى تغير المناخ.