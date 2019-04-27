شاهد.. مُسلم يفتح بوابة كنيسة القيامة في القدس للاحتفال بسبت النور

وصل حامل مفتاح بوابة كنيسة القيامة في القدس اليوم السبت 27 أبريل/ نيسان ايذانا ببدء الاحتفال بسبت النور وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة الإسرائيلية.

واحتشد مئات المصلين في الساحة أمام الكنيسة في انتظار فتح البوابة والسماح لهم بدخول الموقع المقدس الذي يعتقد كثيرون من المسيحيين أن المسيح صلب ودفن فيه.

وتشترك الكنيسة الأرثوذكسية وكنيستا الأرمن والروم الكاثوليك في الإشراف على كنيسة القيامة حيث تشتد التوترات في كثير من الأحيان حول السيطرة على قطاعاتها المختلفة ولهذا السبب تم الاتفاق على ائتمان عائلة مسلمة على مفتاح الكنيسة.

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