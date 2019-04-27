الكرملين: مقترحات ترامب بشأن نزع السلاح النووي "ليست جادة"

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم السبت إن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نزع السلاح النووي "ليست جادة".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن ترامب وجه الإدارة بإعداد اتفاقات جديدة مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة، مشيرا إلى تكلفة سباق التسلح النووي في القرن الحادي والعشرين.

وقال بيسكوف للصحفيين على هامش قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق تستضيفها الصين "سيكون من المثالي إخلاء العالم كله من السلاح النووي... لكننا من ناحية أخرى سنُحرم من عامل الردع... لا تنسوا عامل الردع والتكافؤ الرادع".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ترامب يسحب الولايات المتحدة من معاهدة الأمم المتحدة للسلاح

الجثث في شرق حلب تشهد على مدى صعوبة التعافي من الحرب في سوريا

بوتين: لا أستبعد عملية شاملة في إدلب لكن هذا ليس ملائما الآن