الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت يوم الجمعة عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية.

وذكرت الوزارة أن العقوبات فُرضت على الوزير خورخي أرياثا والقاضية كارول باديلا بسبب الأزمة المستمرة في فنزويلا.

والعقوبات هي الأحدث في سلسلة استهدفت مسؤولين وضعتهم السلطات الأمريكية على القائمة السوداء بسبب دورهم في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على مادورو وكبار المسؤولين في حكومته، التي تواجه انتقادات شديدة بسبب انهيار الاقتصاد وتقويض الديمقراطية.

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد وطالبت مادورو، الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013، بالتنحي.

ورفضت وزارة الخارجية الفنزويلية العقوبات ووصفتها بأنها "أحادية الجانب وغير قانونية".

وقالت الوزارة "بهذه الإجراءات الجديدة تحاول إدارة ترامب إسكات صوت فنزويلا في العالم".

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