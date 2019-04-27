شاهد: نيران لإسترضاء دورغا وتراجع البطاريق الأمبراطورية في أفضل فيدوهات هذا الأسبوع

احتفالات لاسترضاء "دورغا" في مانغالور بالهند

احتشد مئات المؤمنين في مانغالور بالهند للاحتفال بـ "أغني كيلي"، وهو العيد الذي يعرف باسم "معركة النار" ويقوم خلاله الهنود بإلقاء سعف النخيل والأغصان الساخنة على بعضهم البعض لاسترضاء الإلهة الهندوسية دورغا.

غاوثورب تحتضن منافسة أكياس الفحم

نظمت قرية غاوثورب في يوركشاير شمال المملكة المتحدة الدورة الـ 56 لبطولة حمل أكياس الفحم ووهي المنافسات التي يشارك فيها الرجال والنساء. وفاز في صفوف الرجال المزارع البريطاني أندرو كوريغان، الذي قطع مسافة تبلغ كيلومترا واحدا في ظرف 4 دقائق و32 ثانية وقد حمل موريغان كيسا من الفحم وزنه 50 كيلوغراما بينما فازت جيني موستر في صفوف النساء حيث قطعت المسافة في 4 دقائق و42 ثانية وحملت كيسا يزن 20 كيلوغراما.

تراجع أعداد البطاريق الإمبراطورية في أنتاركتيكا

أشار فريق تابع لهيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي إلى اختفاء ثاني أكبر مستعمرة للبطاريق الإمبراطورية في أنتارتيكا بعيد فشل أعدادها في التكاثر. وتوصل الفريق الذي لاحظ اختفاء هذه المستعمرة في القارة القطبية الجنوبية، والتي تشكل ما بين خمسة إلى تسعة في المائة من البطريق الإمبراطوري في العالم إلى هذه النتيجة باستخدام صور الأقمار الصناعية.

يذكر أنه وفي العام 2016 غرق الألاف من فراخ البطاريق الإمبراطورية بعد تدمير الجليد البحري نتيجة الظروف الجوية القاسية في خليج هالي.