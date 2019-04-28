شاهد ما فعله الإعصار كينيث بشمال موزامبيق

هطلت أمطار غزيرة يوم السبت على شمال موزامبيق مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات بعد يومين من وصول الإعصار كينيث إلى الساحل حيث دمر مباني وقطع الاتصالات.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة نقلا عن الحكومة إن عدد قتلى الإعصار ارتفع إلى خمسة. وتسعى وكالات الإغاثة جاهدة لتقييم حجم الدمار في الوقت الذي ظلت فيه مناطق كثيرة معزولة.

وبدأ الإعصار كينيث اجتياح موزامبيق مساء الخميس مثيرا رياحا تصل سرعتها إلى 280 كيلومترا في الساعة وهو ثاني إعصار يجتاح هذا البلد الفقير خلال ستة أسابيع.

وقال سافيانو أبريو المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب وشرق أفريقيا "وفقا لما قالته الحكومة أصبح العدد الكلي (للقتلى)‭ ‬في موزامبيق الآن خمسة".

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وأودى الإعصار بحياة ثلاثة أشخاص في جزر القمر قبل أن يتحرك نحو موزامبيق التي ما زالت تواجه صعوبة من أجل معالجة آثار الإعصار إيداي الذي اجتاح البلاد في مارس آذار وسوى مدينة بيرا الساحلية بالأرض وسبب سيولا قتلت أكثر من ألف شخص في جنوب قارة أفريقيا.

وقال أبريو إن المطر يشكل خطرا بشكل خاص في مناطق بشمال مدينة بيمبا.

وقال مسؤولون بالحكومة يوم الجمعة إن جميع المنازل تقريبا بجزيرة إيبو دمرت وتعرضت منطقة ماكوميا المجاورة التي تقع على البر الرئيسي لأضرار بالغة. وشرد الإعصار نحو 18 ألف شخص.

وقالت الحكومة ووكالات إغاثة إن 30 ألف شخص نقلوا إلى أماكن آمنة قبل وصول الإعصار، لكن تقديرات تفيد بأن نحو 700 ألف شخص معرضون للخطر.