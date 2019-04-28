تحقيقات بضلوع مطلق النار على المعبد اليهودي في كاليفورنيا بحريق مسجد

تحقق السلطات في الولايات المتحدة في صلة شاب (19 عاما) سلم نفسه للشرطة بعد أن أطلق النار على معبد يهودي في جنوب كاليفورنيا، بحريق متعمد في مسجد لم يتم التوصل لمرتكبه بعد.

وقالت السلطات إن مسلحا دخل معبدا يهوديا بمدينة سان دييغو يوم السبت وأطلق النار من بندقية مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص من بينهم حاخام بآخر أيام احتفالات عيد الفصح.

وقالت السلطات إن المشتبه به لاذ بالفرار بسيارة من مكان الحادث لكنه استسلم بعد ذلك للشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى جون إيرنست (19 عاما) ومن سان دييغووإنه قد يكون هو من كتب "بيانا" ادعى فيه أنه أضرم النار عمدا في مسجد قريب الشهر الماضي وزعم أنه استلهم ما فعله من المسلح الذي قتل ما يقرب من 50 شخصا بمسجدين في نيوزيلندا.

وقال بيل جور قائد شرطة مقاطعة سان دييغو إن الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحققان في "تورط محتمل" لإيرنست في حريق متعمد قبل فجر يوم 24 مارس / آذار في مركز إسكونديدو الإسلامي الذي يقع في بلدة تبعد حوالي 24 كيلومترا إلى الشمال من باوي. ولم يتعرض أي شخص لإصابات في ذلك الحريق.

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المتهم بتنفيذ هجوم المعبد اليهودي في بيتسبرغ يدفع ببراءته

وأضاف جور أن إيرنست ليس له سوابق إجرامية.

يأتي الهجوم، الذي وقع عند معبد شاباد ببلدة باوي الواقعة على بعد 37 كيلومترا من وسط سان دييغو، بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح "الموت لكل اليهود". وقتل المسلح 11 مصليا وأصاب ستة آخرين.

ووصف ستيف فاوز رئيس بلدية باوي الهجوم بأنه "جريمة كراهية" مضيفا أن تقييمه يستند على ما نطق به المسلح عندما دخل المعبد.

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت لاحق قال جور للصحفيين "يتم التحقيق في الواقعة الآن على أنها جريمة قتل لكننا نبحث أيضا في احتمال أن تكون جريمة كراهية إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالحقوق المدنية".