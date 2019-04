لبناني إلى هوليوود لأداء الدور الرئيسي في الفيلم الأميركي "His Only Son"

View this post on Instagram

after long months of wait, i m super excited to finally share with u the news that i was selected out of more than 1700 actors overseas to fly this june to Los Angeles to shoot “HIS ONLY SON”, my first ever american feature movie. i m beyond thankful to God for always blessing me way more than i deserve, not only for giving me this one of a kind career opportunity, but as well for giving me the blessing of playing one of God s best men in history, ABRAHAM, in a movie that talks about one of Abraham s hardest struggles. i m thankful to the director David Helling for choosing me to play this way beyond words character, and for producers Roman Medjanov and Mike Kaney for taking the “hustle” of flying a lebanese actor to shoot in the u.s.a. with all the endless required paper work ? بعد شهور طويلة من الانتظار، سعيد جدّاً لإعلان انه من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثّل حول العالم، تمّ اختياري للسّفر إلى لوس أنجلس في شهر ٦ لِلقيام بالدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل “His Only Son”. هديّة كبيرة من الله (أكتر ما بستاهل) مش بسّ لأنّو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل كمان لأنّي عم بلعب شخصيّة من أفضل رجال الله، النَّبي ابراهيم، بفيلم بيتناول احدى أهمّ مراحِل حَياتُه. #nicolasmouawad #beirut #lebanon #cairo #egypt #actor #acting #نيقولا_معوض #بيروت #لبنان #القاهرة #مصر