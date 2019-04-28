ميشال بارنييه: المحادثات بخصوص البريكست ستتضح أكثر هذا الأسبوع

أكد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد أن نتيجة المحادثات بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحزب العمال المعارض لحل الأزمة بشأن الانسحاب من التكتل الأوروبي يمكن أن تعرف هذا الأسبوع.

وقال بارنييه لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة: "هذا الأسبوع سيكون بالغ الأهمية. ستكون لدينا نتائج المفاوضات بين حزب العمال وحكومة تيريزا ماي" وتساءل بارنييه: "هل ستسفر تلك المحادثات عن شيء؟".

وقالت متحدثة باسم حزب العمال البريطاني هذا الأحد إن المحادثات مثمرة، لكن الحكومة بحاجة للتعامل مع ما تعتبره خطوطا حمراء.

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وقال ميشيل بارنييه إن المحادثات بين حزب العمال والحكومة البريطانية لا تتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي وتيريزا ماي، مضيفا: "الطرفان متفقان على أن الاتفاق الذي لدينا هو الوحيد الممكن... الاتفاق الذي توصلنا إليه غير قابل للتفاوض".

وتابع بارنييه قائلا: "السيدة ماي موافقة وكذلك زعيم حزب العمال جيريمي كوربين. ما يمكن أن نتفاوض عليه ونحسنه هو الإعلان السياسي الذي يحدد علاقتنا المستقبلية مع بريطانيا".

وأوضح بارنييه أن الناخبين البريطانيين سيشاركون في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة التي تجرى في نهاية مايو-أيار في حالة عدم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات مشيرا إلى أن النواب البريطانيين الذين سيفوزون بمقاعد سيخرجون من البرلمان الأوروبي بمجرد انسحاب بلادهم من التكتل إذا تمّ ذلك.