رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن: "من الضروري اختيار مستقبلنا"

أكدت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الإسكتلندي أن النظام البرلماني البريطاني بات معطلا مما يحتم على استكلندا اتخاذ قرار بشأن مستقبلها.

وقالت ستيرجن خلال مؤتمر الربيع الخاص بالحزب: "السنوات الثلاث الأخيرة أظهرت لإسكتلندا بما لا يدع مجالا للشك أن نظام البرلمان البريطاني بات معطلا"، وأضافت: "مهمتنا الآن هي حشد الدعم للاستقلال. ثقوا بأنه لا يمكن لأي حكومة في وستمنستر على الإطلاق الوقوف في وجه حق اسكتلندا في الاختيار".

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