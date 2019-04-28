الحبر الأعظم يدعو إلى إجلاء اللاجئين من مراكز الاحتجاز في ليبيا

دعا البابا فرنسيس هذا الأحد إلى إجلاء اللاجئين من مراكز الاحتجاز في ليبيا مع تصاعد حدة المعارك هناك. وقال البابا في كلمة ألقاها خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان إن الأحوال المتردية بالفعل لمن هم في تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر. وأضاف الحبر الأعظم: "أناشد الإجلاء في أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى".

وأجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي 325 لاجئا افريقيا من مركز احتجاز بجنوب طرابلس في ظل تصاعد العنف.

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وتعرضت العاصمة الليبية إلى ضربة جوية في وقت متأخر من يوم السبت فيما واصلت قوات شرق ليبيا التي يطلق عليها "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر حملة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع لانتزاع السيطرة على طرابلس.

كما دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل من لقوا حتفهم أو تكبدوا خسائر جسيمة في فيضانات اجتاحت جنوب افريقيا في الآونة الأخيرة.