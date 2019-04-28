الشاهد يؤجل الاحتفال الخاص بحركة "تحيا تونس"

أمر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم، بتأجيل الاحتفال الخاص بحزب "تحيا تونس" إلى يوم 1 مايو القادم، بحسب ما ذكرته كلثوم بن عبدالله مراسلة يورونيوز.

قرار التأجيل جاء بعد الحادث المروري الذي أودى بحياة 13 عاملة فلاحية في معتمدية السبالة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.

وقال الشاهد:"من غير المعقول أن نحتفل في الوقت الذي سالت فيه دماء نسائنا الكادحات".

من المؤتمر التأسيسي لحركة تحيا تونس

شكري بلحسن، أحد مؤسسي حركة تحيا تونس قال ليورونيوز:"تم تأجيل الاحتفال بانتهاء المؤتمرات المحلية والجهوية والمؤتمر الوطني، لكن وبسبب الحادث التي حصلت يوم أمس في سيدي بوزيد، وإثر زيارته لأسر الضحايا، قرر انهاء الأجواء الاحتفالية، وسيتم الاكتفاء حاليا بقراءة الفاتحة على أرواح النساء المتوفيات".

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وتم اقرار الاحتفال يوم 1 ماي للانتهاء من أيام الحداد الثلاثة على أرواح العاملات الفلاحيات.

وليد الجلاد، أحد قياديي الحركة قال:"كان هنالك نقاش منذ يوم أمس للقيام بهذه الخطوة، بسبب الفاجعة التي ألمت بنساء وفتيات تونسيات، وبعد التنسيق مع السيد رئيس الحكومة، لا يمكن الاحتفال اليوم بإطلاق الحزب، لا نستطيع الاحتفال بسبب دم الكادحات الذي سال".