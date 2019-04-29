الكشف عن قائمة المشاركين في جائزة أغاخان المعمارية

تم الكشف عن القائمة المختصرة للمشاريع التي تتنافس على جائزة الآغاخان للعمارة وجائزتها التي تبلغ قيمتها مليون دولار. تُمنح الجائزة كل ثلاث سنوات في مجال الهندسة المعمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات المجتمعات الإسلامية.

تم الإعلان عن المشاريع العشرين المتنافسة لعام 2019، والموجودة حاليا في 16 دولة مختلفة.

يتميز أحد المشاريع ، وهو AM Residence في جاكرتا بإندونيسيا، بتصميم مستوحى من المنازل التقليدية في البلاد.

في بكين، يعد Courtyard House Plugin عبارة عن نظام وحدات مسبقة الصنع تم تطويره للتركيب داخل منازل الفناء في حي Dashilar المسلم، وهو حي مكتظ بالسكان.

وتتضمن العديد من المشروعات أيضًا عناصر تصميم تتعامل مع تحديات المناخ ، مثل Warka Water في إثيوبيا، إطار ثلاثي مصنوع من الخيزران المحلي يحتوي على شبكة من البوليستر الرقيق، والتي تجمع ما يصل إلى 100 لتر من مياه الشرب المأمونة يوميًا.

للمزيد على يورونيوز: