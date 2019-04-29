الشرطة: منفذ هجوم المعبد اليهودي في كاليفورنيا عمل بمفرده

قالت الشرطة يوم الأحد إنها تعتقد أن منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عمل بمفرده ولا ينتمي لأي جماعة منظمة.

وقال بيل جور قائد شرطة مقاطعة سان دييغو في بيان إن المشتبه به جون إيرنست (19 عاما) محتجز بتهمة القتل العمد وثلاث تهم الشروع في القتل.

وحققت السلطات في صلة إيرنست، الذي سلم نفسه للشرطة بعد أن أطلق النار على معبد يهودي في جنوب كاليفورنيا، بحريق متعمد في مسجد لم يتم التوصل لمرتكبه بعد.

وقالت الشرطة سابقاً إن إيرنست قد يكون هو من كتب "بيانا" ادعى فيه أنه أضرم النار عمدا في مسجد قريب الشهر الماضي وزعم أنه استلهم ما فعله من المسلح الذي قتل ما يقرب من 50 شخصا بمسجدين في نيوزيلندا.

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