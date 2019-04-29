السعودية ضمن الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح في العالم

قال تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إن السعودية احتلت مكانة ضمن الخمس دول الأكثر إنفاقاً على التسليح خلال عام 2018.

وحلت السعودية بجانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وفرنسا ليبلغ إجمالي إنفاقهم على التسليح 60% من ألف و822 مليار دولار أمريكي أُنفقوا على شراء الأسلحة في العالم خلال العالم الماضي.

كذلك دخلت خمس دول عربية هي السعودية وعمان والكويت ولبنان والأردن ضمن قائمة العشر الأعلى من حيث الإنفاق العسكري مقارنة بحجم الناتج المحلي، طبقاً للتقرير.

وبلغت نسبة شراء الأسلحة مقارنة بالناتج المحلي في السعودية 8.8% وفي عمان 8.2% والكويت 5.1% ولبنان 5% و4.7% في الأردن.

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