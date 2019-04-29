قريبا لعبة نينتندو "ماريو كارت" في الهواتف الذكية

من منا لا يعرف لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة، وهذه الشخصية الشيقة؟.

الخبر التالي قد ينال إعجابكم، فقد أعلنت شركة "نينتندو" اليابانية العالمية، والتي تعد من أقدم الشركات المستمرة في السوق لأنظمة ألعاب الفيديو وهي واحدة من أكبر وأشهر منتجي أنظمة الألعاب، أنه من المقرر إطلاق نسخة لعبة "نينتندو ماريو كارت" والتي طال انتظارها، عبر الهواتف الذكية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الشركة العالمية والتي تلقت مئات الآلاف من الطلبات والدعوات من مستخدمي ألعابها لطرح نسخة للهواتف الذكية من لعبة ماريو والتي تعد اللعبة الأكثر شعبية في العالم، أعلنت رسميا قبولها لطلبات المشاركة في اختبار نسخة ماريو المرتقبة للهواتف الذكية، للوقوف على كفاءتها قبل طرحها رسميا خلال صيف 2019.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة ستطلق بداية نسختها التجريبية ومن المقرر أن تبدأ بتاريخ 22 مايو وأن تنتهي في الرابع من يونيو المقبل.

وستطلق شركة "نينتندو" اسم ماريو كارت "Mario Kart" على اللعبة، وسيبدأ العمل بها من قبل مستخدمي نظام تشغيل أندرويد، ثم تتوسع في ما بعد لتشمل أنظمة تشغيل هواتف أبل IOS.

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