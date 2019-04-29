شاهد: الفنان السوداني أيمن ماو يعود إلى بلده بعد عقد من المنفى الإختياري بسبب نظام البشير

عاد الفنان السوداني أيمن ماو، مغني الريغي من المنفى الذاتي في الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه في السودان ليعزف أمام آلاف المعجبين في الخرطوم في أعقاب إزاحة الرئيس عمر البشير من السلطة وسجنه لفترة طويلة.

أيمن ماو، المعروف بكلماته التي تنتقد نظام البشير، أمضى عشر سنوات في تكساس، وقال إنه لم يكن يعتقد أنه سيعود يوما ما إلى السودان مرة أخرى.

وصل أيمن ماو إلى السودان يوم الخميس المنصرم وإلتحق مباشرة بالاعتصام القائم بالقرب من مقر قيادة القوات العسكرية في العاصمة الخرطوم، مركز احتجاج المعارضة المستمر، والذي يقول المنظمون إنه سيستمر حتى يتم نقل السلطة بالكامل إلى المدنيين. وتطالب جمعية المهنيين السودانيين، التي قادت أربعة أشهر من المظاهرات المتصاعدة ودفعت نحو عزل البشير من السلطة بحكومة مدنية.

أغاني ماو أصبحت شعارات يرفعها الآلاف من المتظاهرين السودانيين وتردد كلماتها في الهتافات والمظاهرات. وبمجرد وصوله إلى مطار الخرطوم، لاحظ ماو اختلافًا واضحًا في كيفية استقباله ومعاملته من قبل السلطات السودانية وقال "إنه جو مختلف، الكل ودود حتى في المطار، كان الجميع سعيد وشعرت بالتغيير حقا".

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وأضاف ماو أن رواج موسيقاه بين المحتجين كان أمرا كبيرا بقوله "لقد كان بالتأكيد شعورا خاصا عندما رأيت شبابا وأطفالًا يرددون أغنيتي. هذا يشجعني على تقديم المزيد لخدمة بلدي".

قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، كان ماو موسيقيًا مع فرقة تسمى فرقة الصوت السودانية، تعرض لعدة سنوات للمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية قبل أن يقرر الهجرة إلى تكساس لدراسة إدارة الأعمال وانتهى به الأمر في العمل في مجال الخدمات اللوجستية.

أثناء تواجده في الولايات المتحدة، تابع الاحتجاجات المميتة التي وقعت في العام 2013 في السودان والتي تقول جماعات حقوقية إن 200 متظاهر قتل خلال هذه الأحداث.

الأحداث التي شهدها السودان ألهمته من جديد للكتابة والغناء مجددا. "في ذلك الوقت كانت وسائل الإعلام تغسل عقول الشباب، لهذا السبب قررت أن أقدم أشياء مختلفة لتثقيف وتحفيز الناس".

ماو يعترف بأن أمام السودان طريقا طويلا لحل كل الأزمات لكنه عبر عن تفاؤله "سنستمر في النضال، المسيرة متواصلة لضمان استعادة حريتنا".