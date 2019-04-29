المجلس العسكري السوداني يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن إصداره قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وتكليف لجان لتجميد معاملاتها المالية.

ويتولى المجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن إدارة شؤون السودان منذ عزله للرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات شعبية استمرت 16 أسبوعاً.

وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده، مما أثار خيبة أمل المحتجين.

وأسهم ما يعرف بتجمع المهنيين السودانيين بشكل رئيسي في حشد المحتجين وتنظيم مظاهراتهم التي نجمت عن أزمة اقتصادية متفاقمة زادت من غضب السودانيين على حكم البشير الذي استمر 30 عاماً.

واتفق المجلس مع ممثلين للمعارضة من حيث المبدأ على على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد.

ويستمر تجمع المهنيين في دعواته إلى تنظيم مسيرات للانضمام إلى الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش حتى تتحقق كافة مطالبهم.

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