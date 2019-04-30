قائد الجيش الجزائري: سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة

نقلت قناة النهار التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قوله، الثلاثاء، إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد ثقيلة ضمن المساعي المستمرة لمحاربة الكسب غير المشروع.

وقال قايد صالح خلال زيارة ميدانية إلى إحدى القواعد العسكرية في البلاد "اطلعت شخصيا على ملفات، تكشف نهب أموال عمومية بأرقام ومبالغ خيالية".

مضيفا "الملفات وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني".

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وتم خلال الأسابيع الماضية استدعاء رجال أعمال ومسؤولين سابقين كبار محسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى النيابة العامة للاستماع لأقوالهم حول قضايا فساد، وكان اخرهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

كما اعلنت السلطات الجزائرية القبض على علي حداد والإخوة كونينناف ويسعد ربراب، وكلهم رجال أعمال تشوب حولهم قضايا فساد واختلاسات للمال العام.

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