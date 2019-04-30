أمازون في عين الإعصار إثر استعمالها خوارزميات لتسريح موظفيها آليا

في أكثر من مرة توجه فيها أصابع الاتهام إلى شركة أمازون الأمريكية للتجارة الالكترونية والتي مقرها سياتل، بسبب ظروف العمل القاسية جدا لموظفيها، واليوم ها هي الشركة تجد نفسها مجددا في عين الإعصار، بعد ان كشف موقع "فيرج" على الانترنت وثائق تظهر كيف أن الشركة التي يرأسها جيف بيزوس تراقب موظفيها، كما تراقب إنتاجيتهم، بل وتقدم على طردهم دون أدنى إجراءات.

وجاء في الوثيقة التي تم الكشف عنها أن الأنظمة التي وضعتها أمازون تتابع مستوى الإنتاجية لكل شخص، وأنها ترسل آليا رسائل الفصل عن العمل دون تدخل من الإدارة.

وجاء في رسالة وقعها محام لشركة أمازون السنة الماضية أن الشركة أقرت بتسريح مئات العملة لديها، خلال الفترة الممتدة من شهر آب/أغسطس 2017 إلى شهر أيلول/سبتمبر 2018 دون أن يتدخل مسؤول واحد، ليؤكد القرار الذي اتخذته البرمجيات.

أما عن الموظفين فقد كان ذنبهم أنهم لم يحققوا أهداف المؤسسة، التي قد ترمي إلى أن يجهز الموظف الواحد ما يعادل 100 علبة في الساعة.

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