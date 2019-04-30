أردوغان: إمكانية إنهيار مشروع طائرات إف-35 دون تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن مشروع طائرات إف-35 المقاتلة سينهار بدون مشاركة تركيا وسيكون من الظلم استبعاد أنقرة منه بسبب اعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية.

وقد تسببت خطة تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 في توتر بعلاقاتها مع واشنطن وحذرت الأخيرة من عقوبات أمريكية محتملة مضيفة بأن ذلك قد يهدد أمن طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وتشارك تركيا في إنتاج طائرات إف-35 كما أنها مشتر محتمل لها. وكانت اقترحت تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لتقييم أثر شراء منظومة إس-400 لكنها قالت إنها لم تتلق ردا من مسؤولين أمريكيين. وقال أردوغان متحدثا في معرض للصناعات الدفاعية إن الذين يحاولون استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35 لم يفكروا في العملية وأن حلفاء أنقرة تجاهلوا احتياجاتها الدفاعية.

وأضاف أردوغان "لن نلتزم الصمت بالتأكيد إزاء تجاهل حقنا في الدفاع عن النفس ومحاولات ضربنا حيث يسهل إيلامنا... مثل هذه الإجراءات هي التي تحدد الاتفاق على منظومة إس-400 الذي أبرمناه مع روسيا".

وقال أردوغان "نتعرض في هذه الأيام لظلم مشابه، أو بالأحرى إلى فرض عبء ثقيل، بشأن إف-35 ... ولأكن صريحا: أي مشروع إف-35 يجري استبعاد تركيا منه سيكون مصيره الانهيار التام". وذكر أن تركيا تعمل بنشاط كذلك على تطوير نظم دفاعها الجوي.

واعتبرت تصريحات أردوغان بالأقوى، منذ صدور تحذيرات إمكانية الإستبعاد من مشروع إف-35، بعد يوم من بحثه شراء منظومة إس-400 واقتراحه تشكيل مجموعة عمل في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا وصرحت تركيا قبل أسبوعين إنها تتوقع استخدام ترامب إعفاء لحمايتها من العقوبات بسبب شراء منظومة إس-400، خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن أنقرة قد تواجه عقابا على هذه الصفقة بموجب قانون العقوبات المعروف باسم قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات.

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