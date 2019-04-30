زيلنسكي رسميا رئيسا لأوكرانيا

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا اليوم الثلاثاء 30 أبريل/ نيسان أن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة أكدت الفوز السهل للممثل الكوميدي الذي يفتقر للخبرة السياسية فولوديمير زيلينسكي.

ويعد الفوز الساحق لزيلينسكي (41 عاما) ضربة مؤلمة للرئيس بترو بوروشينكو الذي سعى لحشد الأوكرانيين وتوحيدهم وراءه بتقديم نفسه باعتباره حصنا ضد العدوان الروسي ومناصرا للهوية الأوكرانية.

ويمثل زيلينسكي لغزا للمستثمرين والغرب وروسيا وسط تساؤلات عن نهجه إزاء كل شئ ابتداء من العلاقات مع موسكو حتى القطاع المصرفي في بلاده.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

من غير زيلينسكي من قادة العالم دخل السياسة من عوالم الفن والرياضة؟

اختبارٌ روسي مبكّر للرئيس الأوكراني من خلال "جوازات سفر"

روسيان يزعمان أنهما نفذا مقلبا بماكرون وينشران تسجيلا على الإنترنت

زيلينسكي يرفض عرض بوتين منح الجوازات الروسية للأوكرانيين ويصفه بالدكتاتور

وبعد فرز مئة في المئة من الأصوات حصل زيلينسكي على 73 في المئة من الأصوات بينما حصل بوروشينكو على أقل من 25 في المئة بحسب اللجنة المركزية للانتخابات.

ومن المقرر أن يتولى زيلينسكي، الذي يلعب دور رئيس في مسلسل تلفزيوني شهير، زمام القيادة في بلد يقع على خط المواجهة في أزمة بين الغرب وروسيا بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت تمردا مواليا لها في شرق أوكرانيا.