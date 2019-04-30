شاهد: أول عارضة مسلمة تدخل التاريخ بالبوركيني

أصبحت عارضة الأزياء الأمريكية حليمة عدن أول مسلمة تظهر مرتدية البوركيني على صفحات عدد شهر مايو-أيار من مجلة "سبورتس إلستريتد" الأمريكية الشهيرة بتصوير العارضات ونجمات الرياضية بملابس السباحة الجريئة.

وعبرت عدن عن سعادتها بالقول إن الفتيات ممن يرتدين الحجاب لهن الحق في الحصول على مثل أعلى بكافة المجالات.

وأضافت: "نرى الآن سياسيات ونساء أعمال ومراسلات صحفيات وغيرهن من السيدات الناجحات مرتدين الحجاب أثناء قيامهن بأدوار ملحوظة وهي الرسالة التي يجب أن نبعث بها".

وأُطلق اسم بوركيني على ملابس السباحة الشرعية التي تغطي كامل جسد المرأة وشعرها.

وولدت عدن عام 1997 لأبوين صوماليين في مخيم للاجئين في كينيا وعاشت فيه حتى انتقلت إلى الولايات المتحدة في سن السادسة.

وكانت عدن أول مشتركة محجبة بمسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا الأمريكية عام 2016 قبل أن تحقق شهرة واسعة كعارضة أزياء وتظهر بحجابها على أغلفة وصفحات مجلات واسعة الانتشار مثل "فوغ" و"أليور".

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