العراق: داعش لا تزال خطرا وفيديو البغدادي صور بمنطقة نائية

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم إن البغدادي موجود في منطقة نائية ومعزولة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره تنظيم داعش على تيليغرام يوم أمس.

وأكد عبد المهدي أن ظهور البغدادي في الفيديو كان محاولة لدعم أنصاره، مشيرا إلى أن قدرات التنظيم تضاءلت لكنها لا تزال تشكل خطرا، وأنه سيحاول شن المزيد من الهجمات.

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