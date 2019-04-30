لبكي لـ"يورونيوز": حلمي تحقق وسعيدة لاختياري رئيسة للجنة تحكيم فئة "نظرة ما" بمهرجان كان

من مختلف أنحاء العالم يتوافد صناع الفن السابع للمشاركة في مهرجان "كان السينمائي"، والذي يقام في شهر أيار/مايو من كل عام في مدينة كان الفرنسية، المهرجان والذي يعد أحد أهم المهرجانات العالمية هو "حلم أشبه بالمستحيل"، بحسب الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

لبكي وكان وحكاية قديمة

دأبت لبكي ولسنوات عدة على حضور مهرجان "كان السينمائي"، كانت الطالبة اللبنانية تذهب إلى المدينة الواقعة في جنوب فرنسا في كل عام، مع الإعلان عن بدء فعاليات المهرجان، وكانت أقصى أحلامها حينها، الحصول على تذكرة ... تذكرة تخولها الدخول إلى عالم أشبه بالأحلام، عالم مليء بالإبداع والفنون.

وتقف لبكي على رصيف كان، تراقب مشاهير العالم الذين يتوافدون من جميع أرجاء المعمورة وهم يدخلون الأبواب الضخمة، وقد فرشت لهم السجادة الحمراء ... وتتبعهم أشعة الكاميرات وصرخات الصحفيين ... ولكن هل يعقل للبناني أن يحلم بالوصول إلى هذا المكان؟.

تقول نادين، في حديث إلى يورونيوز، "كنت دائما أراه عالما غريبا، عالم لا يمكنني دخوله، وكأنني شربت فكرة أن اللبناني يصعب عليه الوصول، أو تحقيق أحلامه".

لبكي والتي شاء القدر أن تتحقق أحلامها، وأن تفتح أبواب "كان" أمامها، تم اختيارها كرئيسة للجنة تحكيم قسم "نظرة ما" في المهرجان في دورته الـ72 خلفا للممثل الهوليوودي بينيسيو ديل تورو.

ولن تكون المرة الأولى التي تشارك فيها لبكي في المهرجان، بل سبق لها أن دخلت المهرجان لمرات عدة، كان أولها في العام 2007 من خلال فيلمها الأول "سكر بنات"، وعادت من خلال فيلم "كفرناحوم" والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم في المهرجان في دورته الماضية، وها هي اليوم تعود كأحد رؤساء المهرجان.

ماذا بعد كفرناحوم؟

وقالت نادين، أن "اليوم وبعد أن تحول فيلم كفرناحوم إلى نقاش بين العالم، الفيلم والذي سلط الأضواء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان ولا سيما الأطفال حان الوقت للعمل الجدي، ومعالجة القضايا التي تم التطرق إليها في كفرناحوم"، مضيفة "ليس المهم فقط أننا أنجزنا الفيلم وتم عرضه، المهمة اليوم أكبر وهي أن نعالج القضايا التي تم الحديث عنها، أن نتكلم بها، يصعب علي أن أقول أني انتهيت وأنني مستعدة لخوض تجربة جديدة"، وأردفت "لا جديد الآن، مهمتي الأساسية لم تنتهي بعد".

وبين "كفرناحوم" و"هلأ لوين" و"سكر بنات"، أكدت لبكي أنه ومن بين الأفلام الثلاثة، كان لكفرناحوم الأثر الأكبر عليها، قائلة "الأفلام الثلاثة غيرت حياتي بطريقة ما، ولكن كفرناحوم غير حياتي بطريقة أعمق، أصبحت أفكر بغير طريقة، وأصبح لدي وجهة نظر مختلفة عن الحياة، كما انه بدل حياة الممثلين الذين شاركوا في العمل، في هذه المرة عايشت مأساة الناس عن قرب".

ولفتت نادين إلى أن الطفل زين الرفيع والذي كان يصارع في لبنان من أجل البقاء، كونه لاجئ سوري، يعيش اليوم مع عائلته في النروج، دخل إلى المدرسة وهو يعيش حياته بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنه أثناء التصوير كان زين أمِّي، لا يجيد لا الكتابة ولا القراءة. وقالت "اليوم أنا سعيدة لأن زين استرجع طفولته التي لم يعيشها قط، وأيضا سيدرا وفرح خرجوا من الشارع واليوم دخلوا إلى المدارس".

وعن عدم فوز فيلم كفرناحوم بجائزة الأوسكار، قالت لبكي "تلقينا الخبر بخيبة أمل كبيرة"، مشيرة إلى أن ردود الفعل التي تلقتها من قبل المنتجين والمخرجين وكل من شاهد الفيلم حول العالم كانت مشجعة للغاية، مما أعطاهم الكثير من الأمل ولكن وبحسب تعبيرها "للأسف، لم يحالفنا الحظ".

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وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام عن تاريخ انطلاق المهرجان بدورته الـ 72، وقالت "هنا الصيف، يسرنا أن نعلمكم، أن الدورة الـ72 لمهرجان ستعقد من الثلاثاء 14 مايو/أيار ولغاية السبت 25 مايو/أيار 2019 ... اكتب التواريخ قبل أن تنسى".