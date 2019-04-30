محمد صلاح ينضم للنقاش الغاضب حول أسعار تذاكر كأس الأمم

رد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم على تعليق للممثل محمود البزاوي حول أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر في شهر يونيو-حزيران القادم.

وعبر البزاوي على حسابه بموقع تويتر بشكل ساخر عن تعجبه من السعر المحدد لأرخص فئة من التذاكر، فرد عليه نجم المنتخب المصري برد حول أسعار تذاكر المقصورة الرئيسية بالملاعب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد سعر تذاكر 200 جنيه مصري (11.65 دولار أمريكي) بمدرجات الدرجة الثالثة في مباريات مصر بالبطولة و400 جنيه (23.2 دولار) للدرجة الثانية و600 جنيه (34.9 دولار) للدرجة الأولى و2500 جنيه (145.5 دولار) للمقصورة الرئيسية.

كما قال الاتحاد إن أسعار تذاكر المباريات التي لا تشارك فيها مصر ستكون 100 و300 و500 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى على التوالي.

وكان نجم أياكس والمنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" قد انتقد الأسعار المحددة ووصفها بأنها لا تتناسب مع الإمكانيات المادية لقطاعات واسعة من المصريين.

كذلك إعترض مستخدمون مصريون لتويتر على الأسعار المعلنة.

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