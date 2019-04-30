شاهد: شبيه بطل "جيم أوف ثرونز" يحقق شهرة واسعة في باكستان

فوجئ الناس في مدينة روالبندي الباكستانية برؤية إحدى شخصيات مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) التلفزيوني تقدم لهم الطعام في مطعم محلي.

وحقق النادل روضي خان مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلده، حيث يحظى (جيم أوف ثرونز) بإقبال كبير، بسبب التشابه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي بيتر دينكليج الذي يجسد شخصية تيريون لانستر في ذلك المسلسل الخيالي الذي تبثه شبكة تلفزيون (إتش.بي.أو).

ولم يكن خان البالغ من العمر 26 عاما يعرف شيئا على الإطلاق قبل بضعة شهور عن دينكليج. لكن حياته تغيرت عندما لاحظ نجل صاحب المطعم الذي يعمل به خان الشبه الكبير بينه وبين دينكليج ووضع صورته على فيسبوك.

وقال خان لرويترز "في البداية بدأوا يطلقون علي اسم بيتر دينكليج. بعد ذلك رأيت أعماله، وتدريجيا أصبحت مشهورا".

ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، لكن كلا من الرجلين يبلغ طوله أيضا 135 سنتيمترا.

وقال خان "أمنيتي أن أعمل في السينما. وأمنيتي الأخرى هي أن أقابل بيتر دينكليج".

وينتهي الموسم الثامن والأخير من جيم أوف ثرونز الذي يحظى بشعبية طاغية في 19 من مايو أيار.

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