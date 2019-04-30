صندوق الاستثمار الفلسطيني يخصص 80 مليون دولار للزراعة

قال رئيس مجلس إدارة صندق الاستثمار الفلسطيني، د. محمد مصطفى يوم الثلاثاء إن الصندوق قرر تخصيص 80 مليون دولار للاستثمار في القطاع الزراعي.

وأضاف محمد مصطفى خلال جولة نظمها الصندوق لعدد من الصحفيين في أحد المشاريع الزراعية في الأغوار الشمالية بين الضفة الغربية والأردن وإسرائيل "خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن شركة استثمار زراعي كبيرة برأسمال أولي 80 مليون دولار من صندوق الاستثمار".

وأوضح مصطفى "إذا كنا نريد الانفكاك الاقتصادي من إسرائيل علينا الاستثمار في الزراعة وتوفير فرص عمل للعمال الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية وتوفير منتجات وعدم استيرادها من إسرائيل. مثل هذه المشاريع الزراعية هي الترجمة الحقيقية للانفكاك الاقتصادي".

يدير صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، استثمارات بحوالي 800 مليون دولار في قطاعات مختلفة أهمها القطاع الزراعي كما يشمل الصناعات ذات الصلة بالزراعة إضافة الى التسويق والتصدير. وبحسب إدارة الصندوق فأنه مستعد لتحقيق عوائد منخفضة من الاستثمار في هذا القطاع تصل الى خمسة أو ستة في المئة بدل 30 في المئة". وأوضح مصطفى: "نقيس الأمور ليس فقط بالعائد المالي وإنما بكم عدد الأيدي العاملة التي يتم تشغيلها ومساحة الأرض؛ عوامل اقتصادية واجتماعية".وتابع "نتوقع في المقابل أن يدخل معنا آخرون، مجموعة من البنوك وغيرهم، وبالتالي نستطيع مضاعفة المبلغ".

علما بأن نسبة البطالة في الضفة الغربية وصلت إلى 18 بالمئة في 2018 مقارنة مع 19 بالمئة في 2017 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

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