شاهد: مسرح فرقة روايال دولوكس تتجاوز المنطق وتتحدى الجاذبية

بعد الرجل العملاق والعملاق الصغير والزرافة والفيل وكذلك الجدة ها هي فرقة روايال دولوكس المسرحية التي تعودت على صنع المفاجأت في فرنسا بعروضها وتصاميمها تدق أبواب الأحياء الحساسة. الفرقة التي تتخذ من مدينة نانت في شمال غرب فرنسا مقرا لها أقامت مشروعا فنيا نادرا في إطار خطة التجديد الحضري لمنطقة المنظر الجميل، الحي الحساس في المدينة الممتدة بين نانت وسان هيربلين. فرقة رواليال دولوكس تحاول تثبيت الفن بشكل مستدام في هذه المنطقة.

العرض خص تثبيت سيارة حمراء على جدار عمارة وتخمين عرض لرجل إسمه السيد بورغون، يقف على الحائط ويكتب قصة كل صباح لأطفال المدارس المجاورة، الذين يأتون بعد ذلك لمشاهدة هذا الرجل المضحك الذي أوقف سيارته الحمراء من نوع فيات 500 على جدار مبنى ووضع خيمته وكراسيه وطاولة التخييم على واجهة أخرى. السيد بورغون قرر أن يقضي عطلاته في حي بلفيو أمام دهشة السكان.

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مشروع جان لوك كوركولت، مدير ومؤسس فرقة روايال دولوكس يقوم على الرغبة في نشر روح الشاعرية هذا الحي الذي شهد الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار خطيرة ليست الأولى من نوعها. تغيير وجه الحي بحسبه يمكن أن يكون من خلال الوجود الفني الدائم المستوحى من المسرح الشعبي لمرافقة السكان.