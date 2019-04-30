البيت الأبيض: إدارة ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.

وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن يوم التاسع من أبريل نيسان. وتفرض مصر حظرا على جماعة الإخوان المسلمين بالفعل.

وبعد الاجتماع أشاد ترامب بالسيسي ووصفه بأنه "رئيس عظيم"، في حين أثارت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مخاوف بشأن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان والمساعي لإبقائه في منصبه لسنوات طويلة وخطط شراء أسلحة روسية.

وشهد حكم السيسي، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان في 2013 وانتخب رئيسا بعدها بعام، حملة صارمة على المعارضة الإسلامية والليبرالية في مصر.

وصعدت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة عام 2012 في أول انتخابات حرة تجريها مصر في العصر الحديث، وذلك بعد عام من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. لكن الحركة محظورة الآن وسُجن آلاف من أنصارها ومعظم قياداتها.

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