شاهد: إجلاء 146 لاجئا من ليبيا إلى إيطاليا منهم 46 طفلا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 146 مهاجرا، بينهم 46 طفلا، فروا من النزاع المسلح في ليبيا تم إجلاؤهم إلى إيطاليا أبريل وسيتم تقديم طلبات للجوء هناك.

عملية الإجلاء قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع كل من وكالة الأمم المتحدة للاجئين والسلطات الإيطالية والليبية، ونُقلت مجموعة المهاجرين من ميناء للترحيل في طرابلس إلى مطار براتيكا دي ماري في العاصمة الإيطالية روما يوم الاثنين.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن 3300 لاجئ ومهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز بالقرب من الاشتباكات في مدينة طرابلس.

وقالت رويترز إن جماعة مسلحة هاجمت أكبر حقل نفط في ليبيا لكن القوة المكلفة بحمايته قامت بصدها يوم الاثنين، بينما تصاعد القتال في المعركة التي يخوضها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس.

وزاد هجوم حفتر الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع للسيطرة على طرابلس - مقر الحكومة المعترف بها دوليا - الصراع على السلطة الذي يقسم ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي.

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وتوقف هجوم الجيش الوطني الليبي عند الدفاعات الجنوبية القوية على مشارف العاصمة. وقوات حفتر متحالفة مع حكومة موازية تعمل انطلاقا من مدينة بنغازي في الشرق، لكن القتال اشتد مجددا مع استخدام الطرفين المدفعية. وأبلغ سكان في وسط طرابلس عن سماع دوي قصف قادم من الأحياء الجنوبية من الصباح وحتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

مسؤول في منظمة الصحة العالمية قال يوم الاثنين أيضا إن المعركة التي دارت في طرابلس أسفرت عن مقتل 345 شخصا على الأقل، بينهم 22 من المدنيين.