فيوليتا توميك: توجد أسلحة تكفي لتدمير العالم 5 مرات!

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي نهاية شهر مايو القادم، بدأت قناة يورونيوز بإجراء سلسلة من اللقاءات مع أهم المرشحين، للوقوف على برامجهم وخططهم المستقبلية.

فيوليتا توميك، المرشحة اليسارية للبرلمان الأوروبي عن قائمة "توب جوب"، قالت في تصريح لها ليورونيوز إن الاتحاد لم يقم على قيم المسيحية، بل على أسس ومبادئ محاربة الفاشية، فبعد الحرب العالمية الثانية، كان هنالك حاجة للسلام في دول الاتحاد.

عن الهجرة..

وقالت توميك حول الهجرة واللجوء إلى أوروبا، بأنها فشلت على المستوى الإنساني، بسبب موت آلاف البشر في المحيط بمحاولاتهم الوصول إلى بر الأمان، وقالت:"نحن نبني حواجز، ونشتري المزيد من الأسلحة، توجد أسلحة في هذا العالم تكفي لتدميره 5 مرات، وهي أيضا مضرة بالمناخ".

وأكدت أنه يجب العمل على دمج اللاجئين الموجودين في أوروبا من خلال تعليمهم اللغة وتقديم الدروس اللازمة للاندماج بالمجتمع.

هل يجب أن تعيد روسيا شبه جزيرة القرم؟

لا أعلم هذه مسألة خاصة بهم، أعتقد أن عليهم اجراء استفتاء مرة أخرى.

الناتو وتنظيم داعش

وبموضوع تنظيم داعش ومحاربته، أكدت توميك بأن الاتحاد الأوروبي والناتو مسؤولان عن احتلال وتدمير العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان، وتساءلت: ماذا كانت تفعل القوات العسكرية هناك؟

وقالت:"لا يوجد ما يبرر تصرفات داعش، لكن دائما هنالك سبب ونتيجة، ولو كانت سياساتنا سلمية، لكان لدينا أصدقاء في جميع دول العالم، أنا من يوغسلافيا سابقا، والتي كانت من أعضاء حركة عدم الانحياز، وللآن أعتقد أن أوروبا يجب أن تكون حيادية.

تركيا ودخول الاتحاد الأوروبي..

ورفضت توميك منح العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي بسبب أوضاع حقوق الإنسان فيها وسياسة إردوغان.

التغيرات المناخية

وألمحت إلى أنه من غير الممكن التحكم بالتغيرات المناخية، بسبب النظام الرأسمالي الليبرالي الجديد، والنمو السريع والمنافسة، دون اعتمادها على قيم إنسانية، وطالبت بتغيير هذا النظام.

مستوى الرواتب

وطالبت بحساب حاجة العائلة أو الفرد شهريا، وتقديم 20% أكثر من هذه الحاجة كراتب، وهذا برأيها سيحد من الفقر، وقالت:"من غير المعقول أن يعمل الشخص لثماني ساعات يوميا، و40 ساعة في الأسبوع، دون أن يتمكن من أن يعيش بنفس الراتب الذي يحصل عليه".

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