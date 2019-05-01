إتهام ثمانية شبان إيطاليين بتعذيب وقتل مسن يعاني من إضرابات نفسية

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثمانية شبان- ستة منهم من القُصَّر، يوم الثلاثاء في قرية بجنوب إيطاليا بعد مهاجمتهم وتعذيبهم أحد كبار السن والذي كان يعيش وحيدا ويعاني من مشاكل نفسية. توفي أنطونيو ستانو البالغ من العمر 66 عامًا متأثرا بجراحه.

ونشرت الشرطة مقاطع فيديو يظهر فيها الصبيان أثناء ضربهم باب ستانو والذي كان مسلحا بعصى بلاستيكية ومع ذلك فكان يتلقى الضربات وهو يضحك.

تم تصوير الفيديو خلال مهاجمة الشبان لبيت ستانو وانتشر بعد ذلك في غرف دردشة مختلفة على الإنترنت. وعملت الشرطة فيما بعد على أخفاء ملامح ووجوه الشبان المشتبه بهم بموجب القانون الإيطالي في مقاطع الفيديو المنتشرة.

ووصفت المدعية العامة لمحكمة الأحداث في تارانتو، بينا مونتانارو، مقاطع الفيديو بأنها "استخدام مشوه للإنترنت"، مضيفة أن "هؤلاء الشبان استخدموا الانترنت لنشر أعمال شريرة ".

هذا وقد تم القبض على الثمانية بتهم ارتكاب جرائم التعذيب والخطف – وما يزال ستة قاصرين آخرين قيد التحقيق فيما ينتظر المحققون تشريح الجثة لمعرفة ما إذا كانت جريمة قتل متعمدة.

هذا وأطلق الشبان على أنفسهم لقب "الأيتام"، وقاموا بتعذيب ستانو وضربه في عدة مناسبات.

للمزيد على يورونيوز: