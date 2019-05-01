رسالة من شخصيات محافظة تطالب الأساقفة بإعلان البابا فرنسيس "مهرطقا"

في أحدث هجوم من غلاة المحافظين على البابا فرنسيس، بعثت مجموعة من القساوسة الكاثوليك والأكاديميين والمثقفين رسالة مفتوحة إلى الأساقفة يطلبون منهم إعلان البابا فرنسيس مهرطقا.

وفي الخطاب المؤلف من 20 صفحة، قال الموقعون "نتخذ هذا الإجراء كملاذ أخير ردا على الضرر المستفحل الذي سببته أقوال البابا فرنسيس وأفعاله على مدار عدة سنوات، الأمر الذي فجر واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية".

وكان أبرز الموقعين التسعة عشر على الخطاب هو الأب إيدان نيكولز، القس البريطاني البالغ من العمر 70 عاما الذي ألف الكثير من الكتب وأحد أشهر علماء اللاهوت المعروفين في الدول الناطقة بالإنكليزية.

ولم يعلق متحدث باسم الفاتيكان على الخطاب الذي يحوي العشرات من الهوامش وآيات الكتاب المقدس ومقالات عن القانون الكنسي وقائمة مراجع.

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