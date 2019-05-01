النهار نقلا عن رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيعمل على تجنيب البلاد العنف

نقلت قناة النهار التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح قوله اليوم الأربعاء إن "الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف"، مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل نيسان.

ونقلت النهار أيضاً قول قايد صالح إنه لمس توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من قبل الجيش خلال شعارات المسيرات.

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