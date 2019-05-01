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مسلح يقتل اثنين ويصيب أربعة في جامعة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مسلح يقتل اثنين ويصيب أربعة في جامعة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية
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قالت وكالة خدمات إدارة الطوارئ في ميكلنبرغ إن مسلحا فتح النار في حرم جامعة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا ما أدى إلى مقتل اثنين وأصابة أربعة آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وذكر قائد الشرطة في الحرم الجامعي جيف بيكر أن عنصرين من الامن تمكنا من القاء القبض على شخص للاشتباه به في الواقعة ويعتقد أنه طالب في الجامعة.

وقال بيكر أن الطالب المحتجز يدعى تريستان أندرو تيريل ويبلغ من العمر 22 عاما.

ولم يتضح حتى الان الدافع وراء عملية إطلاق النار وما إذا كان المهاجم يعرف أيا من ضحاياه.

وقالت محطة دبليو بي تي في التلفزيونية في شارلوت إن إطلاق نار اندلع في حوالي الساعة 5:45 ظهرا (2145 بتوقيت غرينتش) قرب المبنى الإداري بالجامعة وإنه جرى اعتقال شخص.

وأكدت خدمات إدارة الطوارئ على تويتر مقتل شخصين ونقل أربعة آخرين إلى مستشفى قريب للعلاج بينهم اثنان إصابتهما خطيرة.

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