التحالف بقيادة السعودية يهاجم قاعدة جوية مجاورة لمطار صنعاء

أبلغ سكان رويترز يوم الأربعاء بأن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن شن عشر ضربات جوية على قاعدة جوية مجاورة لمطار صنعاء.

وذكر تلفزيون المسيرة الذي يسيطر عليه الحوثيون أن ست ضربات جوية استهدفت قاعدة الدليمي الجوية في صنعاء.

ولم يرد تأكيد من التحالف الذي تقوده السعودية والذي سبق أن أعلن أن قوات الحوثيين تستخدم القاعدة الجوية في العاصمة لشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

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