بالصور: إمبراطور اليابان أكيهيتو...مسيرة في السلطة استمرت ثلاثة عقود

أكيهيتو، هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية. وتنازله عن العرش هو الأول منذ 200 عام.
والده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، يعتبر إلها حيا حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945، عندما تخلى عن مكانته المقدسة.
ولعب الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو التي تزوجها منذ 60 عاما وهي أول امرأة من الشعب تتزوج وريث إمبراطوري دورا نشطا كرمز للمصالحة والسلامة والديمقراطية.
وسعى أكيهيتو خلال فترة حكمه إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة والتواصل مع المواطنين بمن فيهم المهمشون في المجتمع.
وأكيهيتو هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية. وأعلن تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري المخصص لتمجيد إلهة الشمس أماتيراسو أوميكامي، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.
وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني وهو يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا ثوبا أبيض حاملا السلسلة فيما حمل شخص آخر السيف. وقال التلفزيون الياباني إن ولي العهد ناروهيتو سيجري مراسم مماثلة.
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