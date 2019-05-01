شاهد: الآلاف من العمال الفلبينيين يطالبون الحكومة بتحسين أوضاع العمل

قام الآلاف من العمال الفلبينيين والناشطين العماليين بمسيرة يوم الأربعاء بالقرب من قصر مالاكانانغ الرئاسي في مانيلا للإحتفال بعيد العمال.

وطالب المحتجون حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي بمعالجة قضايا العمل خصوصا زيادة الحد الأدنى للأجور ونهاية التعاقد لكثير من العمال.

وقالت الشرطة الفلبينية إن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 5000 شخص. تأتي هذه المسيرة قبل أكثر من أسبوع من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الفلبين.

فيما قالت إحدى المجموعات العمالية إن أعضائها لن يصوتوا لأي مرشح أقره دوتيرتي كماأحرقوا دمية للزعيم الفلبيني.