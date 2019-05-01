وزير إماراتي: لا نريد تكرار سيناريو "الفوضى الكاملة" في السودان

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأربعاء إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف على تويتر "من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

"شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".

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