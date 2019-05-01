شاهد: متظاهرون يحرقون حافلة وسيارة في كاراكاس بفنزويلا

أضرم متظاهرون النار في حافلة وسيارة واحدة على الأقل خارج قاعدة عسكرية في وسط مدينة كاراكاس يوم الثلاثاء 30 نيسان - أبريل في فنزويلا.
أعمال عنف تخللت الاحتجاجات التي بدأت بعد أن دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو أفراد الجيش إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
تجمع المتظاهرون من أنصار المعارضة الفنزويلية بالقرب من قاعدة لا كارلوتا العسكرية، حيث تحدث غايدو في وقت سابق من صباح اليوم، وقاموا بإلقاء الحجارة وتكيسر السيارات، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج القاعدة الجوية.
وكتب غوايدو على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن المرحلة النهائية من حملته للإطاحة بـ مادورو قد بدأت، كما دعا الفنزويليين والقوات المسلحة إلى الوقوف بجانبه في الاحتجاجات الشعبية يوم الأربعاء الأول من شهر أيار - مايو.
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