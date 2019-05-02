500 عام على وفاته.. إسهامات ليوناردو دافنشي تشكل حياتنا إلى الآن

يشتهر الرسام والعالم الإيطالي ليوناردو دافنشي بلوحة الموناليزا الأسطورية إلا أن الرجل الذي يمر اليوم 500 عام على وفاته له الكثير من الإسهامات الأخرى التي كان لها الأثر الأكبر على كافة مجريات الإنسانية حتى يومنا هذا.

ولد دافنشي في "جمهورية فلورنسا" في الأراضي الحالية بإيطاليا عام 1452 وتوفي عام 1519 عن عمر يناهز 67 عاماً.

بالإضافة إلى لوحتيه الأشهر "الموناليزا" و"العشاء الأخير"، أكمل دافنشي رسم نحو 20 لوحة أخرى. كذلك كان للرجل أبحاثاً علمية وهندسية ونظريات بُني عليها الكثير من الاختراعات الحديثة.

دافنشي تمكن من صناعة أول نموذج لإنسان آلي من الخشب والجلد والنحاس وهي النظرية والنموذج الذي بنت على أساسهما وكالة ناسا الأمريكية أول روبوت لإدارة محطتها الفضائية بشكل ذاتي.

وطور دافنشي أول نظرية خاصة بطيران الأجسام على استخدام المروحة لضغط الهواء لأسفل مما يساعد الأجسام على التحليق.

وعلى الرغم من عدم قدرته على بناء نموذج للطائرة إلا أن تلك النظرية صارت البناء الأساسي للطائرات المروحية المستخدمة اليوم. وصمم دافنشي المظلات للطيارين بنفس النظرية الأصلية المستخدمة لصناعتها اليوم أيضاً.

وصمم دافنشي نموذجاً لسيارة ذاتية الدفع كما صنع آلة للتبريد بتطويع مضخات للهواء البارد كنواة للثلاجات المستخدمة فيما بعد.

ولم تقتصر عبقرية دافنشي على الفن والهندسة فقط بل امتدت للطب، فكان من أول من قام بتشريح الجثث فاكتشف مرض الشريان التاجي.

إعادة الإحياء

وأعلن خبيران إيطاليان عثورهما على خصلة شعر من المحتمل أنت تكون لدافنشي.

ووُجدت الخصلة ضمن مجموعة في الولايات المتحدة وسيتم عرضها بمتحف دافنشي بمسقط رأسه في إقليم توسكاني الإيطالي قبل أن تخضع لتحاليل الحمض النووي للتأكد من هوية صاحبها.

ويعمل أليساندرو فيتسوزي، مدير متحف دافينشي، وأنييس ساباتو، رئيس منظمة تراث دافينشي على تقفي أثر أحفاد دافنشي وخاصة بعد تعرفهما على سلالة تصل إلى أخ غير شقيق لدافينشي بمنطقة توسكاني.

وقال ساباتو: "الاكتشاف هو بالضبط ما نحتاجه من أجل التحقق من بحثنا وجعله أكثر صلابة من وجهة نظر علمية".

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