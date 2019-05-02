الهند تبدي استعدادها للتعامل مع أثر العقوبات الأمريكية على إيران

قال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الهند مستعدة للتعامل مع أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وإنها ستحصل على إمدادات إضافية من دول أخرى منتجة للنفط لتعويض فقد الخام الإيراني.

كانت الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، لكن نيودلهي أوقفت شراء الخام من إيران بدءا من مايو / أيار بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت للهند ضمن أكبر ثمانية عملاء لإيران عضو أوبك باستيراد كميات محدودة.

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وكانت الولايات المتحدة الأمركية قد أعلنت في 22 من شهر أبريل عن إنهاء الإعفاءات من العقوبات على استيراد النفط الإيراني ابتداءا من الثاني من شهر مايو، و يمس القرار كل من الصين والهند واليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، تايوان، اليونان وإيطاليا

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