لويجي دي مايو يهاجم حليفه في الائتلاف ماتيو سالفيني

لم يتردد نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة 5 نجوم المناهضة لمؤسسات الحكم خلال تقديمه للبرنامج الانتخابي لحزبه في الانتخابات الأوروبية في مهاجمة حليفه في الائتلاف الحكومي وزير الداخلية ماتيو سالفيني، والذي يشغل أيضا نائب رئيس الحكومة.

وقال دي مايو في إشارة إلى التحالف بين ماتيو سالفيني ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "من الصعب القول بأنك تسعى إلى محاربة التقشف إذا قمت بعد ذلك بالتحالف مع الأحزاب السياسية التي تحكم البلدان التي تخوض حرباً معنا".

وستجري الانتخابات الخاصة باختيار نواب البرلمان الأوروبي في إيطاليا في 26 مايو-أيار، وقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوتر بين الشركاء في الائتلاف الحكومي في إيطاليا أي حزبي حركة 5 نجوم والرابطة حول بعض المسائل كالهجرة والفساد والإصلاح الضريبي وتخفيض ميزانيات الأموال العامة.

للمزيد:

شاهد: مسيرة ضد العنصرية في ميلانو الإيطالية

ما رأي الإيطاليين في أول حكومة شعبوية في أوروبا الغربية؟

وبدأ التوتر بين حركة 5 نجوم والرابطة على خلفية اتهام سكرتير الدولة أرماندو سيري، المقرب من زعيم الرابطة ماتيو سالفيني، بالفساد حيث يشتبه القضاء الإيطالي في أن سيري تلقى ثلاثين ألف يورو أو حصل على وعد بتلقيها من رجل الأعمال باولو فرانكو أراتا، لقاء إقرار تعديلات تشريعية مواتية لمشاريع أراتا في قطاع الطاقة بالريح.

كما يشتبه القضاء في أن أراتا على ارتباط في أعماله مع فيتو نيكاستري، المتحدر من صقلية، والذي صدر مؤخرا حكم بالسجن لمدة 12 عاما بحقه، بتهمة التواطؤ مع المافيا، وقد أثارت هذه القضايا غضب حركة 5 نجوم، التي وضعت النزاهة شرطا أساسيا لنوابها وعلى هذا الأساس دعا لويجي دي مايو إلى استقالة سيري، إلا أن سالفيني ظلّ يدافع عن سيري، ما أثار استياء دي مايو الذي اتهم الرابطة بالاستخفاف وقلة المسؤولية.

وسوف ينضم نواب الحزبين إلى مجموعات سياسية مختلفة بعد العملية الانتخابية واختيار النواب الجدد في البرلمان الأوربي.