الأمير هاري وزوجته ينتظران المولود الجديد في أي وقت الآن

ينتظر الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وزوجته ميغان ماركل استقبال طفلهما الأول في أي وقت من الآن فصاعدا، قبل قليل من احتفالهما بمرور عام على زواجهما في 19 مايو/ أيار.

وتدور التكهنات منذ فترة حول نوع المولود واسمه بل وشهر مولده إلى أن انتهى آخر يوم في أبريل /نيسان يوم الثلاثاء وبدء شهر مايو/ أيار الأربعاء.

وإذا حدث وتم الوضع اليوم الخميس (2 مايو أيار)، فسيكون يوم ميلاد الطفل الجديد هو نفس يوم ميلاد الأميرة شارلوت، ابنة عمه الأمير وليام.

وكان هاري وزوجته الممثلة السابقة قد أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع.

وقالت ميغان في يناير كانون /الثاني إنها حامل في الشهر السادس وإنها وزوجها لا يعرفان نوع المولود.

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