هل تشعر بالتعب رغم حصولك على قسط كافٍ من النوم؟.. إليك الأسباب

عندما نشعر بالإرهاق، النصيحة الأولى التي نتلقاها هي الحصول على ساعات إضافية من النوم.

من المنطقي أن تشعر بالتعب إذا كانت ساعات عملك طويلة أو لديك أطفال لا يتوقفون عن الصراخ. ولكن لماذا يشعر البعض بالإرهاق بالرغم من حصوله على 7 ساعات من النوم الموصى بها علميا؟

بحسب سيغن دين، هناك مجموعة كبيرة من الأسباب التي قد تجعلك ضحية للتعب المزمن حتى مع قسط كافٍ من النوم. أهمها الخمول وكثرة الجلوس.

تبين الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة عدة مرات في الأسبوع تساعد على شحذ الطاقة والنشاط.

أن اعتقادنا بأن الرياضة مرهقة، غير صحيح. يستمتع الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بنوعية أفضل من النوم حتى إذا كانت عدد الساعات نفسها. هل تذكر يوما أمضيته في الهواء الطلق ربما في نزهة طويلة في الطبيعة أو الحديقة، هل يمكنك ملاحظة مستوى الطاقة والنشاط خلال اليوم؟ وهل تتذكر إذا كنت قد نمت جيدا تلك الليلة؟

سبب آخر للتعب المزمن يتعلق بمناعة جسم الإنسان لمادة الكافيين، حتى إذا لم تشرب فنجان من القهوة قبل النوم، فإن تجنب الكافيين لوقت أطول مهم لتجنب الأرق والتعب المزمن. يمنع الكافيين الأدينوساين وهو ناقل عصبي يتراكم في الدماغ طوال اليوم ومسؤول عن شعورنا بالنعس. إذا تناولت القهوة مثلا قبل ست ساعات من النوم، فإن إنتاج الأدينوزين سيقل، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

إضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن الكافيين مسؤول عن إفساد إيقاعاتنا اليومية.

ولكن في بعض الأحيان لا يعتمد الإرهاق والتعب المزمن على اختيارات أسلوب الحياة فقط بل يرتبط بالصحة النفسية. مثلا اضطرابات القلق العام والاكتئاب مقترنة بالتعب ومستويات عالية من التوتر والقلق التي تستنزف طاقة الإنسان إلى حد كبير. فالاكتئاب مثلا يؤثر على نوعية النوم، وقد يسبب الأرق في بعض الحالات.

بصرف النظر عن وضع الصحة النفسية، تلعب الحالة الصحية دورا هاما أيضا فمثلا نقص الحديد ومشاكل الغدة الدرقية ومرض السكري يمكن أن يسببوا التعب الشديد. ومن الأفضل استشارة الطبيب المختص لتشخيص هذه الحالات.

لا يوجد حل واحد سحري وسريع للتعامل مع التعب المزمن، ولكن هناك قائمة مرجعية قد تساعدك على تحديد المشكلة والبحث عن حلول.

هناك الكثير من النصائح - مثل ممارسة التمرينات الرياضية السهلة والتي سنسمح للفيديو بشرحها بالتفصيل.