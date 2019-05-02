روسيا توسع قائمة المؤهلين للحصول على جنسيتها لتشمل ثلاث دول عربية

قال الكرملين يوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يوسع قائمة مواطني العراق واليمن وسوريا وأفغانستان المؤهلين للحصول على جوزات سفر روسية سريعا.

وشملت القائمة الأوكرانيين الذين عاشوا في منطقة القرم الأوكرانية قبل أن تضمها روسيا في 2014 فضلا عن مواطني العراق واليمن وسوريا وأفغانستان الذين ولدوا في روسيا خلال الحقبة السوفيتية.

كان بوتين قد وقع في 24 أبريل نيسان مرسوما يبسط إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون.

ونددت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية يوم الأربعاء بقرار روسيا توسيع نطاق المؤهلين للحصول على جوازات سفر روسية سريعا ووصفته بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الدولة الأوكرانية".

وقالت إنها لن تعترف بالوثائق الجديدة.

ونشر الكرملين قائمة موسعة بمن يمكنهم الحصول على جوازات السفر الروسية خلال ثلاثة أشهر، بمن فيهم من يعيشون في "أراض معينة" بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك.

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